Зверев вышел в третий круг «мастерса» в Париже
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл Таллона Грикспура из Нидерландов во втором круге турнира в Париже — 7:6 (7:2), 6:3.
Спортсмены провели на корте 1 час 33 минуты.
В третьем раунде «мастерса» 3-я ракетка мира Зверев встретится с французом Артуром Филсом.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 3) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 7:6 (7:2), 6:3
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