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Сегодня, 22:51

Зверев вышел в третий круг «мастерса» в Париже

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл Таллона Грикспура из Нидерландов во втором круге турнира в Париже — 7:6 (7:2), 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 33 минуты.

В третьем раунде «мастерса» 3-я ракетка мира Зверев встретится с французом Артуром Филсом.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 7:6 (7:2), 6:3

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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