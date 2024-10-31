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Сегодня, 05:41

Кононова и Козырева вышли во второй круг турнира в Мериде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россиянки Мария Кононова и Мария Козырева в двух сетах переиграли соотечественниц Анну Блинкову и Алину Корнееву в первом круге турнира в Мериде — 6:4, 6:4.

Следующие соперницы Кононовой и Козыревой определятся в матче Мария Паулина Перес Гарсия/Кристина Роска (Колумбия/США) — Анастасия Тихонова/Рената Сарасуа (Россия/Мексика).

Мерида (Мексика)
Турнир WTA Merida Open Akron
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг

Мария Кононова/Мария Козырева (Россия) — Анна Блинкова/Алина Корнеева (Россия) — 6:4, 6:4

Теннис
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