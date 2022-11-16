Тарпищев назвал причины поражения Рублева от Джоковича на Итоговом турнире ATP

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублева от Новака Джоковича (4:6, 1:6) во втором матче группового этапа Итогового турнира ATP.

«Джокович победил за счет более классной игры, то есть, большое влияние оказало мастерство. Мы знаем, что Новак — очень разнообразный теннисист в технико-тактическом отношении. Андрей был несколько прямолинейным, полагался больше на силу удара, на агрессию, а не на разнообразие. Главным фактором стало то, что у Андрея был очень маленький процент попадания первой подачей: в первом сете было где-то чуть больше 50. Он не смог навязать борьбу, а когда это происходит, Новак играет свободно», — сказал Тарпищев «СЭ».

Рублев занимает второе место в своей группе с 1 очком в 2 матчах, Джокович идет на первой строчке с 2 очками. Серб досрочно обеспечил себе выход в плей-офф.

В четверг, 16 ноября состоится еще один матч Красной группы, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас.