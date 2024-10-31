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Сегодня, 11:45

Россиянки Приданкина и Яшина вышли в полуфинал парного турнира в Цзюцзяне

Руслан Минаев
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Россиянки Елена Приданкина и Екатерина Яшина пробились в полуфинал парного турнира в Цзюцзяне.

Теннисистки победили в 1/4 финала «сеяный» по первым номером дуэт Мария Боузкова/Чжан Шуай в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:1. Матч длился 1 час 29 минут.

За выход в финал турнира Приданкина и Яшина встретятся с парой Катаржина Питер/Фанни Столлар (Польша/Венгрия, 4).

Цзюцзян (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Елена Приданкина/Екатерина Яшина (Россия) — Мария Боузкова/Чжан Шуай (Чехия/Китай, 1) — 7:6 (7:4), 6:1

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