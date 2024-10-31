Россиянки Приданкина и Яшина вышли в полуфинал парного турнира в Цзюцзяне
Россиянки Елена Приданкина и Екатерина Яшина пробились в полуфинал парного турнира в Цзюцзяне.
Теннисистки победили в 1/4 финала «сеяный» по первым номером дуэт Мария Боузкова/Чжан Шуай в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:1. Матч длился 1 час 29 минут.
За выход в финал турнира Приданкина и Яшина встретятся с парой Катаржина Питер/Фанни Столлар (Польша/Венгрия, 4).
Цзюцзян (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Елена Приданкина/Екатерина Яшина (Россия) — Мария Боузкова/Чжан Шуай (Чехия/Китай, 1) — 7:6 (7:4), 6:1
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