Россиянки Приданкина и Яшина вышли в полуфинал парного турнира в Цзюцзяне

Россиянки Елена Приданкина и Екатерина Яшина пробились в полуфинал парного турнира в Цзюцзяне.

Теннисистки победили в 1/4 финала «сеяный» по первым номером дуэт Мария Боузкова/Чжан Шуай в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:1. Матч длился 1 час 29 минут.

За выход в финал турнира Приданкина и Яшина встретятся с парой Катаржина Питер/Фанни Столлар (Польша/Венгрия, 4).

Цзюцзян (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Елена Приданкина/Екатерина Яшина (Россия) — Мария Боузкова/Чжан Шуай (Чехия/Китай, 1) — 7:6 (7:4), 6:1