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Сегодня, 20:00

Хачанов прервал шестиматчевую победную серию Мпеши-Перрикара и вышел в третий круг «мастерса» в Париже

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Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над французом Джованни Мпеши-Перрикаром во втором круге «мастерса» в Париже — 6:7 (12:14), 6:1, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 57 минут. Мпеши-Перрикар 20 раз подал навылет, совершил восемь двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. У Хачанова шесть эйсов, ни одной двойной и три реализованных брейка из трех.

В третьем круге соревнований Хачанов встретится с австралийцем Алексеем Попыриным.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция, WC) — 6:7 (12:14), 6:1, 6:4

Карен Хачанов
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