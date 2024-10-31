Захарова за час обыграла Грачеву и вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге
Россиянка Анастасия Захарова победила представляющую Францию Варвару Грачеву во втором круге турнира в Гонконге — 6:3, 6:1.
Матч длился 1 час 2 минуты. Захарова за игру реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. У Грачевой — 2 эйса и 5 двойных ошибок.
113-я ракетка мира вышла в четвертьфинал и встретится с британкой Кэти Бултер.
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Захарова (Россия) — Варвара Грачева (Франция, 7) — 6:3, 6:1
Новости