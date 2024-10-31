Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 10:19

Захарова за час обыграла Грачеву и вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянка Анастасия Захарова победила представляющую Францию Варвару Грачеву во втором круге турнира в Гонконге — 6:3, 6:1.

Матч длился 1 час 2 минуты. Захарова за игру реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. У Грачевой — 2 эйса и 5 двойных ошибок.

113-я ракетка мира вышла в четвертьфинал и встретится с британкой Кэти Бултер.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Захарова (Россия) — Варвара Грачева (Франция, 7) — 6:3, 6:1

Анастасия Захарова (теннис)
Варвара Грачева
Читайте также
«Спартак» хочет отказаться от Кордобы, «Зенит» ищет новый клуб для Артура, «Краснодар» может взять Марсело. Главные трансферные слухи РПЛ за 31 октября
Медведев проиграл Попырину на «мастерсе» в Париже
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Родри высмеял Винисиуса после получения «Золотого мяча»
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Популярное видео
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рахимова и Лансере не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Цзюцзяне

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости