Де Минаур прервал семиматчевую победную серию Дрейпера

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс Де Минаур победил британца Джека Дрейпера в матче третьего круга «мастерса» в Париже — 5:7, 6:2, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Де Минаур четырежды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9 заработанных. У Дрейпера 10 эйсов, 5 двойных и 3 реализованных брейка из 4.

Дрейпер проиграл впервые за последние восемь матчей. Ранее британец выиграл турнир в Базеле, обыграв в финале россиянина Карена Хачанова.

В четвертьфинале соревнований Де Минаур сыграет с победителем матча Артур Казо (Франция, 85-я ракетка мира) — Хольгер Руне (Норвегия, 13).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 5:7, 6:2, 6:3