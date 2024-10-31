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31 октября, 23:55

Руне в трех сетах переиграл Казо и пробился в четвертьфинал «мастерса» в Париже

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13-я ракетка мира норвежский теннисист Хольгер Руне одержал победу над французом Артуром Казо в третьем круге «мастерса» в Париже — 3:6, 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Казо девять раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырех заработанных. У Руне 14 эйсов, пять двойных и три реализованных брейка из пяти.

В четвертьфинале турнира Руне сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром (10-я ракетка мира).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Хольгер Руне (Дания, 13) — Артур Казо (Франция, LL) — 3:6, 6:3, 6:4

Хольгер Руне
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