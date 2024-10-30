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Сегодня, 23:15

Хачанов — о матче с Мпеши-Перрикаром: «Жаль, что упустил тай-брейк, но в то же время это придало мне сил»

Алина Савинова
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Российский теннисист Карен Хачанов после победы над французом Джованни Мпеши-Перрикаром во втором круге «мастерса» в Париже рассказал о трудностях на тай-брейке первого сета.

«Жаль, что упустил тай-брейк, но в то же время это придало мне сил. Я сказал: «Если продолжу так же играть, посмотрим, будут ли у меня шансы». Они появились, и я ими воспользовался. Я сыграл отлично. Не терял подачу до конца матча. Думаю, это имело значение», — приводит пресс-служба АТР слова Хачанова.

28-летний россиянин выиграл эту встречу со счетом 6:7 (12:14), 6:1, 6:4. В третьем круге соревнований он встретится с австралийцем Алексеем Попыриным, который ранее выбил из турнира пятую ракетку мира Даниила Медведева.

На прошлой неделе Хачанов вышел в финал «пятисотника» в Вене, где проиграл британцу Джеку Дрейперу, а 20 октября российский теннисист стал чемпионом турнира в Алма-Ате.

Источник: Официальный сайт АТР
Теннис
Карен Хачанов
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