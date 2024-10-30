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Медведев о том, что не выигрывал один турнир дважды: «Может, стоит играть до 50 лет там, где я уже побеждал»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к тому, что ни разу не выигрывал один турнир дважды.

«Это больше забавно. Я стараюсь победить в каждом турнире, в котором участвую. И у меня были шансы выиграть дважды, где-то я был очень близок к этому. Например, в Вене, где играл против Синнера. Думаю, были и другие возможности. Никакого давления нет. Просто забавная статистика, которую я хочу изменить. Мне уже 28, в следующем году — 29 (улыбается). Пока не получается исправить эту статистику, но я попробую еще раз. Может, мне стоит играть до 50 там, где я уже выигрывал (улыбается)», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил Медведев. Медведев продолжил безвыигрышную серию в Париже. Но это может пойти ему на пользу

В среду, 30 октября, Медведев уступил представителю Австралии Алексею Попырину во втором круге «мастерса» в Париже (4:6, 6:2, 6:7 (4:7)).

Всего за карьеру 28-летний россиянин выиграл 20 турниров ATP в одиночном разряде. На данный момент он занимает пятое место в мировом рейтинге.

Теннис
Даниил Медведев
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