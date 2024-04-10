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Сегодня, 16:58

Судья на вышке попытался успокоить Медведева: «Дани, не кричи не него»

Виктория Кравченко
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Даниил Медведев и судья Мохамед Лайани.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев был недоволен решением судьи в матче второго круга турнира в Монте-Карло против француза Гаэля Монфиса. Первый сет Медведев выиграл со счетом 6:2.

Во втором сете при счете 2:1 на подаче Монфиса россиянин решил, что соперник ошибся по длине и остановил розыгрыш. Однако судья Мохамед Лайани определил, что было касание линии.

Россиянин доказывал Лайани, что был аут, однако тот показывал Медведеву на след от мяча. «Дани, не кричи не него [линейного]», — успокаивал Медведева Лайани.

Теннисит продолжил спортить с арбитрами, настаивая на своем решении.

Даниил Медведев
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