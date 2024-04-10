Медведев жестко раскритиковал работу арбитров на матче с Монфисом

Российский теннисист Даниил Медведев раскритиковал работу судей в матче второго круга турнира в Монте-Карло против француза Гаэля Монфиса. Первый сет Медведев выиграл со счетом 6:2.

При счете 4:1 во втором сете в пользу Монфиса Медведев во время перерыва продолжил спорить с судьей по поводу момента с аутом. Судья на вышке сказал россиянину: «Я увидел, что мяч задел заднюю линию».

После этого Медведев ударил зонтик и сказал: «Я проиграл чертов гейм, это чертов спорт! Ребята, вы становитесь смешными».

Россиянин начал кричать на английском: «Это был аут, этой был аут». А затем произнес нецензурные слова на русском языке: «Аут *****, ** твою мать, *****. [Судья говорит time]. Пошел ты ***** со своим time».