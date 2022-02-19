Циципас: «Сафиуллин вышел на очень высокий уровень, у него не самая мощная подача, но выполнял ее очень точно»

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Романа Сафиуллина в четвертьфинале в Марселе.

«Он вышел на очень высокий уровень и хорошо принимал мою подачу. Но мне кажется, что в начале матча я мог принять более правильные решения, и это могло все изменить. Если бы я входил в корт после подачи, игра бы шла иначе.

У него не самая мощная подача, но он выполнял ее очень точно. Не знаю, я мог бы принимать лучше. Вообще игра у меня сегодня была слабее, чем в другие дни. Я не чувствовал удары, мне не удавалось пробивать точно и сильно», — приводит слова Циципаса Twitter-аккаунт Tennis Majors.

Четвертая ракетка мира проиграл со счетом 4:6, 4:6, за весь матч у него был всего один брейк-пойнт.

Россиянин Сафиуллин в полуфинале сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Илья Ивашко (Белоруссия).