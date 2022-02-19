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Сегодня, 00:03

Циципас: «Сафиуллин вышел на очень высокий уровень, у него не самая мощная подача, но выполнял ее очень точно»

Циципас заявил, что Сафиуллин вышел на очень высокий уровень игры
Анна Горшкова
Корреспондент

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Романа Сафиуллина в четвертьфинале в Марселе.

«Он вышел на очень высокий уровень и хорошо принимал мою подачу. Но мне кажется, что в начале матча я мог принять более правильные решения, и это могло все изменить. Если бы я входил в корт после подачи, игра бы шла иначе.

У него не самая мощная подача, но он выполнял ее очень точно. Не знаю, я мог бы принимать лучше. Вообще игра у меня сегодня была слабее, чем в другие дни. Я не чувствовал удары, мне не удавалось пробивать точно и сильно», — приводит слова Циципаса Twitter-аккаунт Tennis Majors.

Четвертая ракетка мира проиграл со счетом 4:6, 4:6, за весь матч у него был всего один брейк-пойнт.

Россиянин Сафиуллин в полуфинале сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Илья Ивашко (Белоруссия).

Источник: https://twitter.com/Tennis_Majors/status/1494768960834736128?s=20&t=J-LRaMGRMCdNWVZeugCMYw
Теннис
Роман Сафиуллин
Стефанос Циципас
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