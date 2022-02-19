Оже-Альяссим победил Ивашко и сыграет с Сафиуллиным в полуфинале турнира в Марселе
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил белоруса Илью Ивашко (6:3, 6:4) в матче 1/4 финала турнира в Марселе (Франция).
Матч продолжался один час и 32 минуты. В полуфинале соперником канадца станет россиянин Роман Сафиуллин.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 545 200 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Илья Ивашко (Белоруссия, 5) — 6:3, 6:4
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