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Сегодня, 01:03

Оже-Альяссим победил Ивашко и сыграет с Сафиуллиным в полуфинале турнира в Марселе

Евгений Петров
Корреспондент

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил белоруса Илью Ивашко (6:3, 6:4) в матче 1/4 финала турнира в Марселе (Франция).

Матч продолжался один час и 32 минуты. В полуфинале соперником канадца станет россиянин Роман Сафиуллин.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Илья Ивашко (Белоруссия, 5) — 6:3, 6:4

Теннис
Роман Сафиуллин
Феликс Оже-Альяссим
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