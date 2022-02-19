Оже-Альяссим победил Ивашко и сыграет с Сафиуллиным в полуфинале турнира в Марселе

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил белоруса Илью Ивашко (6:3, 6:4) в матче 1/4 финала турнира в Марселе (Франция). Матч продолжался один час и 32 минуты. В полуфинале соперником канадца станет россиянин Роман Сафиуллин. Марсель (Франция) Турнир ATP Open 13 Provence Призовой фонд 545 200 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Илья Ивашко (Белоруссия, 5) — 6:3, 6:4