Сафиуллин обыграл Циципаса и вышел в полуфинал турнира в Марселе

Российский теннисист Роман Сафиуллин победил грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4) в матче 1/4 финала турнира АТР в Марселе (Франция).

Матч продолжался один час и 36 минут. Сафиуллин сделал семь эйсов при двух двойных ошибках и двух реализованных брейк-пойнтах. У Циципаса 11 эйсов и две двойные.

Следующим соперником россиянина станет победитель пары Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Илья Ивашко (Белоруссия, 5).

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 1) — 6:4, 6:4