Сафиуллин обыграл Циципаса и вышел в полуфинал турнира в Марселе
Российский теннисист Роман Сафиуллин победил грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4) в матче 1/4 финала турнира АТР в Марселе (Франция).
Матч продолжался один час и 36 минут. Сафиуллин сделал семь эйсов при двух двойных ошибках и двух реализованных брейк-пойнтах. У Циципаса 11 эйсов и две двойные.
Следующим соперником россиянина станет победитель пары Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Илья Ивашко (Белоруссия, 5).
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 545 200 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 1) — 6:4, 6:4
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