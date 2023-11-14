Циципас — Руне: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)
Матч Итогового турнира ATP Циципас — Руне начнется около 16.30 мск
Греческий теннисист Стефанос Циципас сыграет с представителем Дании Хольгером Руне в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине во вторник, 14 ноября. Игра пройдет вторым запуском на центральном корте. Начало — не ранее 16.30 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию противостояния Циципас — Руне можно будет в соцсети «ВКонтакте».
Основную информацию об Итоговом турнире сезона читайте на сайте «СЭ».
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