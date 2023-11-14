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Сегодня, 16:41

Медведев «У Алькараса сейчас нет той уверенности, которая была на протяжении всего года»

Алина Савинова
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, удивлен ли он победе немца Александра Зверева над второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом на старте Итогового турнира АТР.

Зверев обыграл испанца в трех сетах со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

«Если бы вы спросили меня два-три месяца назад, то я бы удивился. Теннис — очень, очень сложный вид спорта. Сейчас мы чувствуем, что Карлос играет чуть медленнее. У него нет той уверенности, которая была на протяжении всего года. Это может случиться с каждым. Это случалось даже с Новаком, когда он был моложе. Вопрос в том, как быстро он восстановится. Это произойдет на этом турнире или в следующем году? Вообще, когда я смотрел их матч, поначалу было ощущение, что Карлос играет не лучшим образом. Саша тоже. Так что я ничуть не удивлен. Но в итоге игра вышла отличной. Но без сюрпризов. Саша тоже может хорошо играть, хорошо подавать. Будет интересно сыграть с ним в 18-й раз», — приводит Tennis 365 слова спортсмена.

13 ноября Медведев в своем первом матче на Итоговом турнире в Турине одержал победу над соотечественником Андреем Рублевым (6:4, 6:2). 15 ноября третья ракетка мира сыграет против Зверева. С Алькарасом 27-летний теннисист встретится 16 числа.

Источник: https://www.tennis365.com/tennis-news/daniil-medvedev-candid-carlos-alcaraz-confidence-atp-finals
Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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