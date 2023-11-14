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Сегодня, 14:15

Петрова об итоговом турнире ATP: «Уверена, что Джокович и Алькарас будут в полуфинале»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Чемпионка двух итоговых турниров WTA, призер Олимпийских игр Надежда Петрова в интервью «СЭ» поделилась мыслями об Итоговом турнире ATP, который стартовал в Турине.

— На ваш взгляд, кто-то сможет бросить реальный вызов Новаку Джоковичу?

— На «мастерсе» в Париже Новак показал, что к нему можно подобраться. Три матча подряд ему дались очень сложно. Молодые спортсмены к нему подходят все ближе и ближе, привыкают к его стилю и жаждут победы над легендой. Верю в Карлоса Алькараса. После неудачного выступления во Франции у него было время передохнуть и набраться сил. Уверена, что он восстановился после травм и будет стремиться к победе в Турине, чтобы поставить красивую точку в этом сезоне. Наверняка испанец выложится на полную. Сейчас он физически свеж и готов к борьбе. Я уверена, что Джокович и Алькарас будут в полуфинале. Хотелось бы, чтобы с Карлосом из группы вышел кто-то из наших ребят. И Рублев, и Медведев способны переиграть Новака в свой лучший день. Когда они в настроении. Хотя Андрей и сказал, что после полуфинала в Париже больше никогда не хочет играть с сербом. Думаю, это было сказано на эмоциях. По горячим следам. Наоборот, у него сейчас есть большая мотивация и уверенность, чтобы обыграть первую ракетку мира.

— Кто будет вторым счастливчиком из зеленой группы?

— Думаю, что Синнер. Во-первых, он будет играть при своих трибунах, получит огромную поддержку. Во-вторых, учитывая, как проводят сезон Руне и Циципас, я не вижу их в следующей стадии (разговор состоялся в пятницу, 10 ноября. — Прим. «СЭ»).

Итоговый турнир ATP проходит в Турине с 12 по 19 ноября.

Надежда Петрова. «Желаю Мирре пробиться в топ-3 лучших теннисисток России». Интервью Надежды Петровой

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