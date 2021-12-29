Стала известна причина, по которой российские теннисисты пропустят ATP Cup

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал обновленный состав сборной России на ATP Cup.

«Коронавирус никого не щадит. Пандемия ударила и по нашей сборной. Рублев уже на карантине четыре дня. Помимо него заболели еще Аслан Карацев и Евгений Донской. Почему к команде не может присоединиться Хачанов? В момент проведения ATP Cup он будет в Мельбурне на турнире 250. Карен изначально сказал, что не поедет в сборную. Мы не можем его заявить в команду. Вместе с Медведевым будут выступать Сафиуллин и Карловский. На данный момент участие нашей сборной в турнире под вопросом. По регламенту в каждой команде должно присутствовать минимум два игрока, находящиеся в топ-250 мирового рейтинга», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

ATP Cup начинается 1 января. Теперь состав сборной России выглядит так: Даниил Медведев, Роман Сафиуллини и Евгений Карловский. Капитан команды — Жиль Сервара (тренер Даниила Медведева).