Рублев, Карацев и Донской снялись с ATP Cup, капитаном сборной России стал французский тренер Медведева

Три российских теннисиста снялись с ATP Cup, сообщает официальный сайт ATP.

Турнир пропустят Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской. В составе российской команды выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитаном команды стал француз Жиль Сервара, который является тренером Медведева.

ATP Cup пройдет с 1 по 9 января. Сборная России сыграет в одной группе с Францией, Италией и Австралией.