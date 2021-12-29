Рублев, Карацев и Донской снялись с ATP Cup, капитаном сборной России стал французский тренер Медведева
13:14
Три российских теннисиста снялись с ATP Cup, сообщает официальный сайт ATP.
Турнир пропустят Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской. В составе российской команды выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитаном команды стал француз Жиль Сервара, который является тренером Медведева.
ATP Cup пройдет с 1 по 9 января. Сборная России сыграет в одной группе с Францией, Италией и Австралией.
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/atp-cup-2022-updates-france-djokovic-rublev
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