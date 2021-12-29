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Рублев, Карацев и Донской снялись с ATP Cup, капитаном сборной России стал французский тренер Медведева

13:14

Три российских теннисиста снялись с ATP Cup, сообщает официальный сайт ATP.

Турнир пропустят Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской. В составе российской команды выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитаном команды стал француз Жиль Сервара, который является тренером Медведева.

ATP Cup пройдет с 1 по 9 января. Сборная России сыграет в одной группе с Францией, Италией и Австралией.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/atp-cup-2022-updates-france-djokovic-rublev

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Иван Торопцев все материалы автора
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