Берретини снялся с Итогового турнира ATP. Медведев должен был сыграть с ним следующий матч
19:32
Итальянец Маттео Берретини снялся с Итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине. Он не сможет продолжать выступления из-за травмы.
Берретини должен был стать следующим соперником россиянина Даниила Медведева по Красной группе.
Теперь Медведеву предстоит сыграть с Янником Синнером, который заменит травмированного итальянца.
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