Берретини снялся с Итогового турнира ATP. Медведев должен был сыграть с ним следующий матч

Итальянец Маттео Берретини снялся с Итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине. Он не сможет продолжать выступления из-за травмы.

«I've finally decided my #NittoATPFinals end here ... I'm devastated and I never thought I'd have to give up the most important tennis event ever held in Italy like this.



«Thank you for your continued support and the thousands of messages you sent me.»



Forza @MattBerrettini ? pic.twitter.com/3Bytoz6Uti — ATP Tour (@atptour) November 16, 2021

Берретини должен был стать следующим соперником россиянина Даниила Медведева по Красной группе.

Теперь Медведеву предстоит сыграть с Янником Синнером, который заменит травмированного итальянца.