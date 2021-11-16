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Берретини снялся с Итогового турнира ATP. Медведев должен был сыграть с ним следующий матч

19:32
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Итальянец Маттео Берретини снялся с Итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине. Он не сможет продолжать выступления из-за травмы.

Берретини должен был стать следующим соперником россиянина Даниила Медведева по Красной группе.

Теперь Медведеву предстоит сыграть с Янником Синнером, который заменит травмированного итальянца.

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Иван Шитик все материалы автора
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