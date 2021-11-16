Тарпищев оценил качество игры Медведева в матче против Зверева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы Даниила Медведева во втором матче группового этапа Итогового турнира АТР в Турине против Александра Зверева (6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

«Игра была хорошая, качественная. Я думаю, что Медведев был ближе к победе без тай-брейка, потому что было три брейк-пойнта во второй партии. Выиграй один из них, все бы закончилось в двух сетах. Но это такие нюансы. Матч получился хорошим при такой близости по классу соперников. Логично, что победил тот, кто был чуть-чуть сильнее. Что касается заступа, то я думаю, что он был. Это нехарактерно для Медведева, но судьи судят очень четко. Просто не надо было на это реагировать», — сказал Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В заключительном матче группового этапа в рамках Красной группы Медведев сыграет против итальянца Маттео Берритини.