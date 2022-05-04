Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 23:21

Синнер победил Де Минаура и прошел в третий круг турнира в Мадриде

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг турнира ATP в Мадриде (Испания).

Во втором круге Синнер победил австралийца Алекса Де Минаура — 6:4, 6:1.

В третьем круге итальянец встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Кристиан Гарин (Чили).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 10) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 6:4, 6:1

Теннис
0
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
В «Спартаке» опять пожар - говорят об увольнении Ваноли ради интересов футбольного агента. Что опять происходит у красно-белых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Музетти победил Корду и сыграет против Зверева в третьем круге турнира в Мадриде
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости