Синнер победил Де Минаура и прошел в третий круг турнира в Мадриде
Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг турнира ATP в Мадриде (Испания).
Во втором круге Синнер победил австралийца Алекса Де Минаура — 6:4, 6:1.
В третьем круге итальянец встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Кристиан Гарин (Чили).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 744 165 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 10) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 6:4, 6:1
Новости