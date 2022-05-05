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Мойя — о критике Муратоглу в адрес Надаля: «Проявите немного уважения»

Мойя прокомментировал слова Муратоглу в адрес Надаля
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Тренер Рафаэля Надаля Карлос Мойя ответил на критику тренера Патрика Муратоглу, который подверг сомнению, что 35-летний испанец будет не в лучшей форме на «Ролан Гаррос».

«17 лет подряд в топ-10, «Ролан Гаррос» 2020 года с тремя матчами за семь месяцев, Открытый чемпионат Австралии-2022 с тремя матчами за шесть месяцев. Проявите немного уважения», — написал Мойя в соцсети.

Надаль является 21-кратным победителем турниров Большого шлема. 13 побед испанец одержал на «Ролан Гаррос».

В последнем матче Надаль победил серба Миомира Кецмановича во втором круге турнира в Мадриде — 6:1, 7:6 (7:4).

Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 5 июня.

Roland Garros
Рафаэль Надаль
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