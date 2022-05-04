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Сегодня, 22:33

Музетти победил Корду и сыграет против Зверева в третьем круге турнира в Мадриде

Иван Торопцев
Корреспондент
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в третий круг турнира ATP в Мадриде (Испания).

Во втором круге Музетти победил американца Себастьяна Корду в двух сетах — 6:4, 6:3.

В третьем круге Музетти встретится с немцем Александром Зверевым.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Лоренцо Музетти (Италия, Q) — Себастьян Корда (США) — 6:4, 6:3

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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