Музетти победил Корду и сыграет против Зверева в третьем круге турнира в Мадриде
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в третий круг турнира ATP в Мадриде (Испания).
Во втором круге Музетти победил американца Себастьяна Корду в двух сетах — 6:4, 6:3.
В третьем круге Музетти встретится с немцем Александром Зверевым.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 744 165 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Лоренцо Музетти (Италия, Q) — Себастьян Корда (США) — 6:4, 6:3
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