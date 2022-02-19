Шварцман обыграл Андухара и вышел в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро
Аргентинский теннисист Диего Шварцман победил испанца Пабло Андухара (7:6 (7:3), 4:6, 6:4) в матче 1/4 финала турнира АТР в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Игра продолжалась три часа и 34 минуты. Следующим соперником Шварцмана станет его соотечественник Франсиско Черундоло.
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Турнир ATP Rio Open presented by Claro
Призовой фонд 1 660 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Диего Шварцман (Аргентина, 3) — Пабло Андухар (Испания) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4
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