Фоньини обыграл Корию и пробился в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро
Итальянский теннисист Фабио Фоньини победил аргентинца Фернандо Корию (6:4, 6:2) в матче 1/4 финала турнира АТР в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Матч продолжался один час и 19 минут. В полуфинале Фоньини сыграет с представителем пары Маттео Берреттини (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 7).
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Турнир ATP Rio Open presented by Claro
Призовой фонд 1 660 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Фабио Фоньини (Италия) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:4, 6:2
Новости