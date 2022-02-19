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Сегодня, 22:11

Фоньини обыграл Корию и пробился в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро

Евгений Петров
Корреспондент

Итальянский теннисист Фабио Фоньини победил аргентинца Фернандо Корию (6:4, 6:2) в матче 1/4 финала турнира АТР в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Матч продолжался один час и 19 минут. В полуфинале Фоньини сыграет с представителем пары Маттео Берреттини (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 7).

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 1 660 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Фабио Фоньини (Италия) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:4, 6:2

Теннис
Фабио Фоньини
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