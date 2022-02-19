Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:48

Сафиуллин проиграл Оже-Альяссиму в полуфинале турнира в Марселе

Евгений Петров
Корреспондент
Роман Сафиуллин.
Фото AFP

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил россиянина Романа Сафиуллина (7:6, 7:6) в матче 1/2 финала турнира АТР в Марселе (Франция).

Матч продолжался два часа и 29 минут. Канадец сделал 12 эйсов при шести двойных ошибках и двух реализованных брейк-пойнтах. У россиянина четыре эйса, две двойные и два успешных брейк-пойнта.

В финале соперником канадца станет еще один представитель России Андрей Рублев.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Теннис
Роман Сафиуллин
Феликс Оже-Альяссим
2
Читайте также
«От нее веяло холодом». Зачем глава МОК взялся воспитывать тренера российских фигуристок?
Елена Вяльбе: «Телеграммы от Путина приходят Большунову и мне на Вотсап»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черундоло обыграл Кецмановича и вышел в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости