Сафиуллин проиграл Оже-Альяссиму в полуфинале турнира в Марселе

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил россиянина Романа Сафиуллина (7:6, 7:6) в матче 1/2 финала турнира АТР в Марселе (Франция).

Матч продолжался два часа и 29 минут. Канадец сделал 12 эйсов при шести двойных ошибках и двух реализованных брейк-пойнтах. У россиянина четыре эйса, две двойные и два успешных брейк-пойнта.

В финале соперником канадца станет еще один представитель России Андрей Рублев.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)