Сафиуллин проиграл Оже-Альяссиму в полуфинале турнира в Марселе
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил россиянина Романа Сафиуллина (7:6, 7:6) в матче 1/2 финала турнира АТР в Марселе (Франция).
Матч продолжался два часа и 29 минут. Канадец сделал 12 эйсов при шести двойных ошибках и двух реализованных брейк-пойнтах. У россиянина четыре эйса, две двойные и два успешных брейк-пойнта.
В финале соперником канадца станет еще один представитель России Андрей Рублев.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 545 200 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
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