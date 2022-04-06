16-кратный победитель турниров «Большого шлема» Вудбридж рассказал, кого ему напоминает Алькарас

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» Тодд Вудбридж поделился мыслями о том, кого из теннисистов ему напоминает испанец Карлос Алькарас.

«В случае с другими молодыми звездами было так: восхождение, затем плато, небольшой спад, прежде чем начиналось новое восхождение. Алькарас же собирается все время оставаться в тренде.

Рафа, возможно, был последним, кому это удалось, а до этого был Борис Беккер, который так же ворвался на сцену. Борис очень быстро выиграл ТБШ после того как победил на Queen's Club. Рафа сделал то же самое в 2005-м, когда выиграл свои первые «Мастерсы», а затем победил на «Ролан Гаррос», — цитирует Вудбриджа пресс-служба Открытого чемпионата Австралии.

Алькарас стал самым молодым победителем турнира в Майами в истории. Он победил в возрасте 18 лет и 11 месяцев. Таким образом, испанский теннисист побил рекорд серба Новака Джоковича, который побеждал в Майами в 19 лет.

Это второй титул Карлоса в 2022 году. Ранее испанец выиграл турнир ATP в Рио-де-Жанейро. В рейтинге ATP Алькарас поднялся на 11-е место.