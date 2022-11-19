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Сегодня, 18:07

Джокович победил Фритца и вышел в 8-й в карьере финал Итогового турнира ATP

Руслан Минаев
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович победил американца Тэйлора Фритца в первом полуфинале Итогового турнира ATP — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).

За матч Джокович сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 2 попыток. У Фритца — 15 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 2 попыток.

Для Джоковича это 8-й в карьере финал Итогового турнира ATP, у него 5 побед.

В финале серб сыграет с победителем пары Каспер Рууд — Андрей Рублев.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 14 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 7) — Тэйлор Фритц (США, 8) — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)

Теннис
Новак Джокович
Тэйлор Фритц
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