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Сегодня, 18:34

Джокович сравнялся с Беккером по количеству финалов на Итоговом турнире ATP

Руслан Минаев
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Сербский теннисист Новак Джокович победил американца Тэйлора Фритца в первом полуфинале Итогового турнира ATP — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).

Таким образом, 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» в 8-й раз вышел в финал Итогового турнира ATP. Джокович сравнялся по этому показателю с немцем Борисом Беккером. Больше выходов в финал только у Ивана Лендла (9) и Роджера Федерера (10).

Помимо этого, серб делит второе место по победам на турнире с Питом Сампрасом и Иванмо Лендлом — 5. Лидирует — Роджер Федерер (6 побед).

Теннис
Борис Беккер (теннис)
Новак Джокович
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Джокович победил Фритца и вышел в 8-й в карьере финал Итогового турнира ATP
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