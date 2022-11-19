Джокович сравнялся с Беккером по количеству финалов на Итоговом турнире ATP

Сербский теннисист Новак Джокович победил американца Тэйлора Фритца в первом полуфинале Итогового турнира ATP — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).

Таким образом, 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» в 8-й раз вышел в финал Итогового турнира ATP. Джокович сравнялся по этому показателю с немцем Борисом Беккером. Больше выходов в финал только у Ивана Лендла (9) и Роджера Федерера (10).

Помимо этого, серб делит второе место по победам на турнире с Питом Сампрасом и Иванмо Лендлом — 5. Лидирует — Роджер Федерер (6 побед).