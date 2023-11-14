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Сегодня, 01:35

Селиваненко назвал причины поражения Рублева в матче с Медведевым

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение Андрея Рублева от Даниила Медведева в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Турине (6:4, 6:2).

«Даниил сегодня сделал ранние брейки в обоих сетах и дальше уже удерживал инициативу в своих руках. Андрею так и не удалось выровнять игру, ну а эмоциональные моменты это скорее следствие не самой удачной игры, а не ее причина», — сказал Селиваненко «СЭ».

Следующий матч Медведев проведет против Александра Зверева, а Рублев — против Карлоса Алькараса.

Даниил Медведев. Медведев вывел Рублева из себя. Российское дерби в Турине завершилось разгромом

Андрей Рублев
Даниил Медведев
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