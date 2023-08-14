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14 августа, 23:24

Сафиуллин выбыл в первом круге «мастерса» в Цинциннати

Руслан Минаев
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Россиянин Роман Сафиуллин проиграл чилийцу Николасу Харри в первом круге турнира серии «мастерс» в Цинциннати (США) — 6:4, 3:6, 3:6. Матч длился 2 часа 26 минут.

Россиянин за игру сделал 5 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал3 из 6 брейк-пойнтов. У чилийца — 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Харри встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Энди Маррей (Великобритания).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Николас Харри (Чили) — Роман Сафиуллин (Россия) — 4:6, 6:3, 6:3

Теннис
Роман Сафиуллин
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