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Сегодня, 23:14

Оже-Альяссим выбил Берреттини в первом круге «мастерса» в Цинциннати

Руслан Минаев
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Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл итальянца Маттео Берреттини в первом круге турнира серии «мастерс» в Цинциннати (США) — 4:6, 6:2, 6:3. Игра длилась 2 часа 20 минут.

Во втором круге турнира ATP-1000 Оже-Альяссим встретится с французов Адрианом Маннарино.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Маттео Берреттини (Италия) — 4:6, 6:2, 6:3

Теннис
Маттео Берреттини
Феликс Оже-Альяссим
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