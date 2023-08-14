Оже-Альяссим выбил Берреттини в первом круге «мастерса» в Цинциннати
Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл итальянца Маттео Берреттини в первом круге турнира серии «мастерс» в Цинциннати (США) — 4:6, 6:2, 6:3. Игра длилась 2 часа 20 минут.
Во втором круге турнира ATP-1000 Оже-Альяссим встретится с французов Адрианом Маннарино.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Маттео Берреттини (Италия) — 4:6, 6:2, 6:3
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