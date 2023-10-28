Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:23

Сафиуллин в двух сетах разобрался с Казо в квалификации «мастерса» в Париже

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в финальный раунд квалификации турнира серии «мастерс» в Париже, обыграв Артура Казо со счетом 6:4, 6:2 за 1 час 10 минут.

Россиянин сделал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Французский теннисист ответил 6 подачами на вылет, совершил 4 двойные ошибки и не реализовал единственный брейк-пойнт.

В матче за выход в основную сетку Сафиуллин сыграет с 58-й ракеткой мира австралийцем Джорданом Томпсоном.

Теннис
Роман Сафиуллин
0
Читайте также
Соловьев: «Если есть возможность договариваться с УЕФА, надо по этому пути идти. Нет — ищем другие форматы»
Хоккеисты «Сибири» приехали на матч с ЦСКА, переодевшись в персонажей из фильма «Операция Ы»
Студентка в Иране умерла после возможного задержания в метро Тегерана
Организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в международный розыск
В Москве возбуждено уголовное дело после обнаружения младенца в квартире-свалке
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев на тай-брейке проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Вене
Новости
RSS RSS
Все новости