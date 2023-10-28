Сафиуллин в двух сетах разобрался с Казо в квалификации «мастерса» в Париже

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в финальный раунд квалификации турнира серии «мастерс» в Париже, обыграв Артура Казо со счетом 6:4, 6:2 за 1 час 10 минут.

Россиянин сделал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Французский теннисист ответил 6 подачами на вылет, совершил 4 двойные ошибки и не реализовал единственный брейк-пойнт.

В матче за выход в основную сетку Сафиуллин сыграет с 58-й ракеткой мира австралийцем Джорданом Томпсоном.