Оже-Альяссим обыграл Руне в полуфинале турнира в Базеле

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил датчанина Хольгера Руне в полуфинале турнира ATP 500 в Базеле.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты. Руне был первым «сеянный» турнира.

В финале турнира Оже-Альяссим сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (Польша, 4). Счет в личных встречах 2-1 в пользу канадца.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 196 000 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6, WC) — Хольгер Руне (Дания, 1) — 6:3, 6:2