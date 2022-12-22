Рууд рассказал, что Надаль любит повеселиться за пределами корта

Третья ракетка мира Каспер Рууд рассказал, какой Рафаэль Надаль за пределами корта.

«Это здорово, он по-своему умеет переключаться: включает и выключает личную сторону. Не буду раскрывать все подробности и прочее, но с ним очень весело. Он не такой серьезный и целеустремленный, как на корте, любит повеселиться. Иногда танцует и любит выпить бокал хорошего вина, например, за ужином. Не думаю, что ему будет неприятно, если я это расскажу, но он веселый парень. Нам было очень весело, и он в каком-то смысле взял меня под опеку в академии, было здорово провести время рядом с ним. Конечно, мы все время жили в одних и тех же отелях, вместе летали, так что нам удавалось чаще видеться, и это было весело. Он очень расслабленный парень», — приводит слова Рууда eurosport.co.uk.

Он также заявил, что сейчас Надаль старше и опытнее, и раньше у него не было такого тура, но он уже делал нечто подобное.

«Примерно в 2012-м они с Новаком сыграли пару матчей в Южной Америке. Не так много, как сейчас, но он мне об этом немного рассказывал. И в конце концов теперь он отец. Он разговаривал с женой, которая осталась дома, показывал мне милые видео с сыном и все такое. Так что мы просто обычные ребята. В конечном счете мы все такие. Люди думают, что спортсмены всегда очень строгие или серьезные, но это не так. Мы можем повеселиться, у нас есть другие дела и личная жизнь», — добавил Рууд.

По итогам сезона-2022 Надаль впервые в карьере получил награду любимого игрока болельщиков, а также был признан лучшим теннисистом года по версии ITF.