Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:17

Кирьос отреагировал на то, что Джокович снялся с их матча на выставочном турнире в Дубае

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о том, что серб Новак Джокович снялся с их матча на выставочном турнире в Дубае.

«Я был бы рад сыграть с Новаком. Хотел выйти и немного повеселиться с ним. Но Новак должен заботиться о своем здоровье. У него впереди важные несколько месяцев, ожидания высокие, вот почему я не был удивлен тому, что он отказался. Видимо, Новак не чувствовал себя на 100% готовым выйти и встретиться со мной лицом к лицу», — приводит Tennis World слова Кирьоса.

Выставочный турнир в Дубае проходит с 19 по 24 декабря.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Rafael_Nadal/125831/adrian-mannarino-some-said-rafael-nadal-was-done-10-years-ago-but-he-s-still-winning/
Теннис
Ник Кирьос
Новак Джокович
0
Читайте также
Фирменный жест, стейк с золотом, фото с Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рууд рассказал, что Надаль любит повеселиться за пределами корта
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости