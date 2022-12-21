Чесноков считает, что Даниил Медведев демонстрировал хорошую игру в этом сезоне

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил игру российского теннисиста Даниила Медведева в сезоне-2022.

«В целом Даниил очень хорошо играл в этом году. Он в течение большого времени для российского тенниса был на первой строчке мирового рейтинга, это невероятное достижение, закончил год в десятке, и это тоже очень хороший результат. Единственное, было очень обидное поражение от Надаля в Австралии, когда титул был уже практически выигран. Потом у него были травмы, и они подорвали его уверенность. На итоговом турнире он был единственным, кто навязал серьезную борьбу Джоковичу, этот матч был словно финал», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В этом году 26-летний россиянин выиграл два турнира ATP. Кроме того, он пробыл в статусе первой ракетки мира 16 недель, что является рекордом для российских теннисистов.