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Сегодня, 18:12

Рууд обыграл Оже-Альяссима в первом матче Итогового турнира ATP

Анна Горшкова
Корреспондент
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Каспер Рууд.
Фото Reuters

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл канадка Феликса Оже-Альяссима в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP.

Игра продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

В группе одной группе с этими теннисистками также выступают испанец Рафаэль Надаль и американец Тейлор Фритц. Их матч состоится сегодня, 13 ноября, и начнется не ранее 23.00 мск.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 14 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Зеленая группа

Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — 7:6 (7:4), 6:4

Теннис
Каспер Рууд
Феликс Оже-Альяссим
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