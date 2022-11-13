Рууд обыграл Оже-Альяссима в первом матче Итогового турнира ATP
Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл канадка Феликса Оже-Альяссима в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP.
Игра продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
В группе одной группе с этими теннисистками также выступают испанец Рафаэль Надаль и американец Тейлор Фритц. Их матч состоится сегодня, 13 ноября, и начнется не ранее 23.00 мск.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 14 750 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Зеленая группа
Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — 7:6 (7:4), 6:4
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