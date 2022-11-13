Ольховский считает, что в матче между Медведевым и Рублевым на Итоговом турнире ATP нет фаворита

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP.

«Матч покажет, кто сильнее. Встречи на итоговом турнире всегда проходят непредсказуемо, поэтому явного фаворита в матче между Рублевым и Медведевым нет. Если брать опыт их предыдущих встреч и выступлений на итоговом турнире, то перевес на стороне Даниила, но у Рублева есть свои амбиции, и он будет цепляться за каждое очко. Победа в этом матче важна будет для обоих теннисистов, но на итоговом турнире после первого матча еще можно будет поправить свое положение. Борьба за деньги и очки будет в каждой встрече», — цитирует Ольховского ТАСС.

Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября в Турине. Медведев и Рублев попали в одну группу с сербом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом. В первом туре россияне сыграют между собой, матч пройдет 14 ноября.