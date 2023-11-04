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Рублев взял первый сет у Джоковича в полуфинале «мастерса» в Париже

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев выиграл первый сет в полуфинале «мастерса» в Париже против серба Новака Джоковича — 7:5.

В начале сета теннисисты обменялись брейками. Продолжительность составила 1 час 2 минуты.

Рублев в первом сете 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Джоковича 5 эйсов, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 1. Серб допустил 8 невынужденных ошибок, а россиянин — 2.

Андрей Рублев и&nbsp;Новак Джокович. Андрей Рублев — Новак Джокович: онлайн-трансляция полуфинала «мастерса» в Париже
Теннис
Андрей Рублев
Новак Джокович
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