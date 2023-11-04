Рублев взял первый сет у Джоковича в полуфинале «мастерса» в Париже

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл первый сет в полуфинале «мастерса» в Париже против серба Новака Джоковича — 7:5.

В начале сета теннисисты обменялись брейками. Продолжительность составила 1 час 2 минуты.

Рублев в первом сете 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Джоковича 5 эйсов, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 1. Серб допустил 8 невынужденных ошибок, а россиянин — 2.