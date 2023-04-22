Рублев вышел в финал турнира в Баня-Луке

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Алекса Молчана из Словакии в полуфинале турнира ATP 250 в Баня-Луке — 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут.

6-я ракетка мира Рублев 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 73-й ракетки мира Молчана 3 эйса, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

В финале 25-летний россиянин встретится с победителем встречи Душан Лайович (Сербия) — Миомир Кецманович (Сербия, 4).

Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

Турнир ATP Srpska Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:2, 6:4