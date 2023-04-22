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Сегодня, 17:13

Циципас вышел в финал турнира в Барселоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира ATP 500 в Барселоне.

Матч завершился со счетом 6:4, 5:7, 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 28 минут.

5-я ракетка мира Циципас 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. У 20-й ракетки мира Музетти не было эйсов, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В финале Циципас встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Дэниэл Эванс (Великобритания).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Лоренцо Музетти (Италия, 9) — 6:4, 5:7, 6:3

Теннис
Стефанос Циципас
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