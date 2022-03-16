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Сегодня, 07:25

Рублев вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он переиграл американца Фрэнсиса Тиафо- 6:3, 6:4.

Следующим соперником россиянина будет поляк Хуберт Хуркач, который ранее обыграл американца Стива Джонсона.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Фрэнсис Тиафо (США, 28) — 6:3, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
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Хуркач и Димитров вышли в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
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