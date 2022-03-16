Рублев вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он переиграл американца Фрэнсиса Тиафо- 6:3, 6:4.
Следующим соперником россиянина будет поляк Хуберт Хуркач, который ранее обыграл американца Стива Джонсона.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 7) — Фрэнсис Тиафо (США, 28) — 6:3, 6:4
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