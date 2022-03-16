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Сегодня, 10:26

Чесноков: «Если россиян хотят лишить участия в Уимблдоне, то пусть выплачивают компенсацию»

Андрей Чесноков заявил, что если россиян хотят лишить участия в Уимблдоне, то должны выплатить компенсацию
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона о Данииле Медведеве и условиях, при которых он будет допущен на Wimbledon.

«Вообще существует контракт между ATP и игроком — он огромный, 200 страниц. Медведев уже подписал данный документ, нужно придерживаться его и ни на что дополнительно не соглашаться. Уже и так есть невероятные санкции против России. Раньше все говорили, что спорт и политика не совместимы, а сейчас оказалось все иначе», — приводит слова Чеснокова RT.

Он также отметил, что из-за санкций страдают обычные люди.

«Я думаю, что у Даниила есть хорошие консультанты и адвокаты, которые могут его направить и с юридической точки зрения разобраться, возможно ли заставлять спортсменов подписывать подобные документы. А если организаторы Уимблдона хотят лишить россиян участия в турнире, то пусть выплачивают денежную компенсацию», — добавил Чесноков.

Ранее Медведев согласился выступать в турнирах в нейтральном статусе. Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля 2022 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/976582-chesnokov-uimbldon-rossiyane-kompensaciya
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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