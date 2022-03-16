Хуркач и Димитров вышли в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Польский теннисист Хуберт Хуркач одержал победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он переиграл американца Стива Джонсона — 7:6 (9:7), 6:3.

Следующим соперником Хуркача будет победитель матча Андрей Рублев — Фрэнсис Тиафо.

В другом матче болгарин Григор Димитров переиграл Александра Бублика и теперь встретится с Джоном Изнером.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Хуберт Хуркач (Польша, 11) — Стив Джонсон (США, WC) — 7:6 (9:7), 6:3

Григор Димитров (Болгария, 33) — Александр Бублик (Казахстан, 31) — 6:3, 6:4