Седьмая ракетка мира Андрей Рублев поделился мнением о проведение турнира ATP 500 в Роттердаме.

Ранее российский теннисист одержал победу над Мартоном Фучовичем (6:4, 6:3) и вышел в полуфинал. Последний матч проходит без зрителей из-за комендантского часа в Нидерландах.

«Ненавижу это. Поздние матчи без зрителей... Во сколько я вышел на корт? В десять с чем-то (23:00 мск — прим. СЭ)? Во сколько я играю завтра? В 19:30 (21:30 мск — прим. СЭ)? А если матч будет трехсетовый? Хотелось бы, чтобы мы играли хотя бы в 17 (19:00 мск — прим СЭ). Почему в 19:30? У нас всего два матча. (Вздыхает) Господи... (Смеется)», — приводит слова теннисиста Twitter-аккаунт AnnaK_4ever.

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'I hate this. Late matches [without crowd]... What time I went on court? 10-something? What time am I playing tomorrow? 7.30?.. And if match goes three sets? I wish we would play at least at 5. Why 7.30? We only have two matches. Sigh... Jesus...' https://t.co/oyxwFUO5hz pic.twitter.com/tPACTic9X4 — Oleg S. (@AnnaK_4ever) February 11, 2022

В пятницу, 11 февраля, Рублев играл на центральном корте вторым запуском вечерней сессии, матч начинался в 23:00 мск.

12 февраля, в субботу, теннисист сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима первым запуском вечерней сессии — в 21:30 по московскому времени.