Рублев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме
Рублев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в четвертьфинале турнира в Роттердаме. В двух сетах он переиграл венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась один час 15 минут.
Следующим соперником Рублева будет канадец Феликс Оже-Альяссим.
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 208 315 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 2) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:4, 6:3
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