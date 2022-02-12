Рублев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в четвертьфинале турнира в Роттердаме. В двух сетах он переиграл венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась один час 15 минут.

Следующим соперником Рублева будет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 208 315 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:4, 6:3