Даниилу Медведеву подарили автомобиль на 26-летие

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что ему на день рождения подарили автомобиль.

Спортсмен выложил фотографию с машиной в сторис своего Instagram.

«Подарок на день рождения», — подписал публикацию Медведев.

Сторис Даниила Медведева. Фото Instagram

Вчера, 11 февраля россиянину исполнилось 26 лет.

На минувшем Australian Open Медведев дошел до финала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7).