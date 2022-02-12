Даниилу Медведеву подарили автомобиль на 26-летие
Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что ему на день рождения подарили автомобиль.
Спортсмен выложил фотографию с машиной в сторис своего Instagram.
«Подарок на день рождения», — подписал публикацию Медведев.
Сторис Даниила Медведева.
Фото Instagram
Вчера, 11 февраля россиянину исполнилось 26 лет.
На минувшем Australian Open Медведев дошел до финала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7).
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