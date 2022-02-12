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Сегодня, 08:33

Даниилу Медведеву подарили автомобиль на 26-летие

Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото AFP

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что ему на день рождения подарили автомобиль.

Спортсмен выложил фотографию с машиной в сторис своего Instagram.

«Подарок на день рождения», — подписал публикацию Медведев.

Сторис Даниила Медведева. Фото Instagram
Сторис Даниила Медведева.
Фото Instagram

Вчера, 11 февраля россиянину исполнилось 26 лет.

На минувшем Australian Open Медведев дошел до финала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7).

Теннис
Даниил Медведев
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